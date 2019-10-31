На развитие наследия мундиаля Краснодарский край получил 110 млн рублей

Из бюджета Российской Федерации на развитие наследия Чемпионата мира по футболу-2018 направлено 110 млн руб. Эти деньги планируется направить на модернизацию тренировочных площадок чемпионата, сообщили в краевой администрации. В частности, планируется установить в 2020 году воркаут-площадки в Геленджике, Анапе и Адлере. Там же будут укреплены газоны на тренировочных полях, а в Анапе натуральный газон заменят искусственным. Планируется закупить оборудование для занятий легкой атлетикой для стадиона «Спартак» в Геленджике.

Всего из федерального бюджета на развитие наследия мундиаля было направлено 400 млн руб. Краснодарский край получил больше четверти этих средств, которые были распределены между всеми регионами, где проходили игры чемпионата. Со стороны бюджета Краснодарского края на вышеперечисленные мероприятия будет выделено 6 млн руб.

Напомним, после проведения Чемпионата мира по футболу тренировочные площадки команд-участниц на Кубани были переданы местным спортивным школам.

Василий Хитрых