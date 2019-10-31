Хоккейная «Сибирь» победила действующего обладателя Кубка Гагарина

Новосибирский клуб «Сибирь» на домашнем льду обыграл московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина и чемпиона Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Николая Заварухина одержали верх со счетом 2:1. Победа стала шестой подряд для новосибирской команды.

После первого периода счет на табло оказался равным. Обе шайбы были заброшены на последней минуте — отличились Линден Вей из ЦСКА и Юусо Пустинен из «Сибири». Во втором периоде нападающий новосибирской команды Владимир Первушин вывел свой клуб вперед. С тех пор голкипер Харри Сятери сохранил ворота «Сибири» в неприкосновенности.

«Сибирь» укрепила свои позиции в Восточной конференции, где занимает третью строчку. В активе у клуба 32 очка после 22 матчей.

Илья Галагуз