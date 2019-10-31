«Оренбург» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России

В четверг, 31 августа, в матче 1/8 финала Кубка России по футболу «Оренбург» на своем поле встречался с «Химками». Хозяева уступили подмосковному коллективу со счетом 1:2.

В составе победителей дважды отличился Артем Полярус, оформивший дубль в первом тайме. Автором единственного забитого мяча «Оренбурга» стал Джордже Деспотович.

Ближайший матч чемпионата страны «Оренбург» проведет 4 ноября. В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Владимира Федотова сыграют на выезде с екатеринбургским «Уралом».

Андрей Сазонов