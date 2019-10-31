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Фото: Андрей Абрамов

Налог на самозанятых появится в Нижегородской области

Предприниматели и эксперты неоднозначно воспринимают эту инициативу минфина.

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Нижегородский регион пополнил список субъектов Российской Федерации, на которые с начала 2020 года распространят налог для самозанятых.


С таким предложением выступил минфин.

Однако эксперты неоднозначно оценивают инициативу минфина. Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий пообещал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что будет внимательно следить за развитием ситуации. По его словам, есть большая разница между тем малым бизнесом, который оказывает услуги и осуществляет производство под налоговым бременем и давлением контрольных органов, и самозанятыми, которые не попадают под этот прессинг. Поэтому бизнес-омбудсмен подчеркивает, что с введением новшеств, во-первых, не должно ухудшится качество товаров и оказываемых услуг, и, во-вторых, не должны пострадать те, кто сегодня работает «в белую», являясь субъектом малого и среднего предпринимательства.

«ЪFM Нижний Новгород» будет следить за присоединением Нижегородской области к эксперименту с самозанятыми.

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