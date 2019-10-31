Пространство «Охта Lab» закрывается в Петербурге с 1 ноября

С 1 ноября культурно-образовательное пространство «Охта Lab» в Красногвардейском районе Петербурга перестанет существовать в нынешнем виде, поменяет формат и переедет. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает «Фонтанка.ру».

При этом, по данным издания, пространство останется на территории ТРЦ «Охта Молл», однако переедет на другой этаж торгового комплекса и сделает акцент на работе с семейной аудитории. Новую концепцию «Охта Lab» обещают презентовать в первом квартале 2020 года — более точная дата открытия станет известна позже.

Напомним, что «Охта Lab» работает в Петербурге с 2016 года и объединяет библиотеку, лекторий и коворкинг. За прошедшие три года пространство посетило более 20 тыс. человек, в нем прошло свыше 1 тыс. мероприятий.