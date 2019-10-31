Вице-губернатор Краснодарского края обвинил оппозицию в передергивании его слов о «Единой России»

Перовой заместитель главы Краснодарского края Андрей Алексеенко на своей странице в Facebook объяснил появившееся в сети интернет скандальное видео с его участием, где он якобы произносит фразу «Единая Россия» сдохла, ее нет». По словам чиновника, фраза намеренно выдернута из контекста, на самом деле он излагал губернатору Вениамину Кондратьеву не свое мнение, а мнение оппозиционных сил по поводу «Единой России».

В среду в социальных сетях появился видеосюжет сюжет с заседания, где в президиуме обменивались фразами глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-губернатор Андрей Алексеенко. Многие слова собеседников на записи не слышны и сопровождались титрами. Общий смысл разговора сводился к обсуждению политической ситуации в регионе, где, по мнению господина Алексенко, происходит консолидация оппозиционных сил, в том числе КПРФ и людей из окружения экс-губернатора Александра Ткачева, к которым якобы может примкнуть мэр Краснодара Евгений Первышов. «Я не верю», – отвечает на это Вениамин Кондратьев. В один из моментов от Андрея Алексеенко звучит фраза о партии «Единая Россия», которую, как заявил вице-губернатор, авторы ролика, представляющие оппозиционные силы, сознательно исказили. «Что касается «Единой России» – она живее всех живых. Не переживайте за «Единую Россию», с ней все в порядке»,– заявил чиновник на своей странице в Facebook.

Анна Перова, Краснодар