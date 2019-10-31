В Ростове сотрудницу салона сотовой связи осудили за кражу денег со счета абонента

Бывшего специалиста по продажам одного из салонов сотовой связи Ростова Алину Демину осудили за мошенничество и неправомерный доступ к компьютерной информации (п. «а, в» ч. 3 ст. 159.6, ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Демина в январе этого года воспользовалась имеющимся у нее доступом к личным данным абонента и перевела деньги с его счета в размере более 8 000 рублей при помощи платежной системы АО «Киви-банк» на счет другого лица.

Женщину приговорили к двум годам условно.

Дарья Голякова