Зоозащитники оставили Нью-Йорк без фуа-гра

В Нью-Йорке запретили производить и продавать фуа-гра. Решение принял городской совет. Этого добивались местные зоозащитники: активисты долгое время требовали запретить продажи деликатеса, проводили митинги и пикеты. Запрет вступит в силу с 2022 года. За продажу деликатеса рестораны будут штрафовать на $2 тыс.

Чтобы получить фуа-гра, утку или гуся обездвиживают на 20 дней и принудительно кормят через трубки. В результате печень птицы увеличивается в десять раз по сравнению с нормой.

Опасения американских защитников животных обоснованы, но только в случае массового производства, отмечает фермер Дмитрий Климов: «Если фуа-гра производят, основываясь на деревенских традициях, то птица никак не пострадает. Если речь идет о промышленном закорме, как, например, на китайской или венгерской фабрике, где сидят тысячи птиц, а по рельсам сверху ездит полуторатонный чан с кукурузой, соей, утиным жиром, что позволяет быстро увеличить размер печени, тогда это все достаточно травматично, гибнет много птицы. Пять лет назад, например, в той же Франции даже на больших сельскохозяйственных кооперативных предприятиях, которые занимаются откормом уток барбари, мулардов или гусей на фуа-гра, было запрещено их клеточное содержание. Сейчас птицы живут в загонах. Конечно, там особо не разгуляешься, но, по крайней мере, 2-3 кв м — это лучше, чем сидеть в клетке с высунутой головой».

Фуа-гра есть в меню почти тысячи ресторанов в Нью-Йорке. Блюдо весом около 90 граммов стоит примерно $125. Рестораторы возмутились решением городского совета, пишут местные СМИ. Совладелец одной из утиных ферм под Нью-Йорком, где выкармливают 800 уток в месяц, оценил свою выручку от продажи фуа-гра в $15 млн в год.

Подобные запреты не поддерживает и российский ресторатор Аркадий Новиков: «В России очень мало ресторанов, где используют фуа-гра, в то время как для Франции — это одно из известных блюд. Если придерживаться такой тенденции, тогда надо отказаться от говядины, баранины, свинины, курятины, от любой птицы, от яиц — от всего».

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Производство и продажа фуа-гра уже запрещены в другом американском штате — Калифорнии. Там соответствующий закон приняли в 2004 году, он вступил в силу семь лет назад. От производства и продажи фуа-гра также отказались в Индии, Израиле и Великобритании.

Анна Никитина