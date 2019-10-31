Глава Ейского района Юрий Келембет досрочно сложил полномочия

Фото: администрация Ейского района

Сегодня, 31 октября, на очередной сессии Совета Ейского района парламентарии единогласно приняли заявление главы муниципалитета Юрия Келембета об отставке по собственному желанию. Он возглавлял Ейский район на протяжении четырех лет.

Как сообщили в пресс-службе района, в ходе сессии первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко представил депутатам нового исполняющего обязанности руководителя муниципального образования, которым стал заместителя главы Ейского района Виктор Ляхов. Ранее он возглавлял Краснодарское высшее военное авиационное училище, а также работал в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко