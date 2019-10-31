ГУП «Пассажиравтотранс» может стать акционерным обществом к 2025 году

Подведомственное комитету по транспорту СПб ГУП «Пассажиравтотранс» через пять лет из государственного унитарного предприятия может превратиться в акционерное общество. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова сообщает «Фонтанка.ру».

По словам господина Батанова, к 2025 году «ГУП должен быть в рынке». При этом представитель Смольного отметил, что в связи с проведением транспортной реформы в Петербурге и несмотря на возможное изменение пассажиропотоков, доля ГУПа на рынке перевозок не должна превышать 40%.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил новый подход к транспортной реформе в городе: по его словам, возможно сосуществование модели работы с коммерческими перевозчиками, которые оперируют маршрутками, по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Ранее в Смольном обсуждалась исключительно либо одна, либо другая схема работы.