«Южураломст» привлекли к ответственности за несвоевременную уборку Челябинска от снега

Челябинское управление ГИБДД возбудило административное дело в отношении АО «Южуралмост» из-за несвоевременной очистки дорог от снега, приведшей к десятибалльным пробкам сегодня утром. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова во время инспекционного объезда районов.

Снегопад начался около четырех часов утра и продолжался почти всю первую половину дня. По словам Натальи Котовой, изначально подрядчик планировал вывести большую часть техники для уборки снега к 5 часам утра, но проверки показали, что этого не произошло: дороги убирались хаотично, колонны появились на улице только к 7 и 8 часам, а в некоторых местах к 9. Из-за неубранного до начала рабочего дня снега возникли пробки, которые в свою очередь затруднили очистку дорог.

«ГИБДД возбудило административное производство, компания-подрядчик будет привлечена к ответственности за ненадлежащую уборку»,– сообщила Наталья Котова. Всего, по ее словам, на уборке улиц в Челябинске сегодня работали 120 машин.