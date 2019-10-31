В Кургане собственник офиса выселяет штаб Алексея Навального

В Кургане собственник офиса, где располагается штаб Алексея Навального, требует, чтобы активисты в течение 30 дней освободили помещение. Он говорит, из-за коммерческих отношений со сторонниками политика у него «могут быть проблемы». Также предприниматель заявил, что ФСБ запросила у него документы о юридическом статусе организации, сообщил координатор штаба Алексей Шварц.

Также Алексей Шварц рассказал о повышенном внимании к активистам со стороны силовых структур из-за проведения пикета за достойную медицину. Акция состоится 3 ноября в ЦПКиО, это гайд-парк, и разрешение властей на ее проведение не нужно. Однако к сотрудникам штаба приходят полицейские и вручают повестки с требованием явиться в прокуратуру 1 ноября. Господин Шварц полагает, в надзорном ведомстве в пятницу им выдадут предостережения о недопустимости экстремистских высказываний и действий. Также он отметил, один из сотрудников полиции в штатском после вручения повестки сказал, что «они еще встретятся» и обозвал его нецензурным словом. В штабе считают высказывание угрозой и готовят по этому факту заявление в полицию.

Кроме того, в курганском штабе Алексея Навального сообщили «Ъ-Южный Урал», что неизвестные в ночь на понедельник расстреляли из пневматического оружия окна квартиры активиста Никиты Ильина. Он вызвал участкового и написал заявление в полицию.