Снегопад парализовал движение на дорогах Екатеринбурга

Из-за обильного снегопада, который с утра идет в Екатеринбурге, на дорогах Екатеринбурга к вечеру возникли 10-балльные пробки. По данным на 19:27, зафиксированы минимум 12 аварий.

Ранее ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение из-за сильного снега и метели, а управление ГИБДД по региону потребовало от водителей перейти на «зимний» стиль вождения.

Для борьбы со снегом 31 октября на дороги Свердловской области вышло 256 единиц снегоуборочной техники, сообщили в управлении автомобильных дорог региона. В Екатеринбурге, по информации комитета благоустройства администрации города, для уборки улиц задействовано 208 дорожных рабочих и 129 единиц спецтехники.

По данным уральского гидрометцентра, снегопад прекратится к концу недели. Высота снежного покрова может достичь 15 см.

Алексей Буров