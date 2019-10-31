Оформи аварию за 15 минут онлайн

С ноября расширятся возможности водителей по оформлению аварий без участия сотрудников Госавтоинспекции. Европротокол будет доступен в онлайн режиме: извещение об аварии можно будет заполнить через новое мобильное приложение. В Госавтоинспекции МВД России поддерживают расширение практики упрощенного оформления ДТП: это позволяет разгрузить работу инспекторского состава.

С ноября автовладельцев ждет ряд важных нововведений в области оформления аварий без участия сотрудника Госавтоинспекции. Речь идет о небольших дорожных происшествиях, в которых участвует только два автомобиля, нет пострадавших и участники застрахованы по ОСАГО.

Оформить происшествие можно будет полностью в электронном виде. Опция доступна для граждан, зарегистрированных на портале госуслуг и установивших приложение «Помощник ОСАГО» на смартфон. Авария оформляется с помощью смартфона одного из участников ДТП. Нужно будет сфотографировать все повреждения автомобилей, составить схему ДТП - ее можно нарисовать ручкой на бумаге, затем сфотографировать рисунок камерой. В конце формируется черновик электронного извещения, который должен быть подтвержден другим участником аварии. После окончания всей процедуры участники ДТП могут разъезжаться, не боясь, что будут наказаны за оставление места аварии. Все оформление займет не более 15 минут. Если граждане в рамках процедуры электронного европротокола фотографируют повреждения, то могут рассчитывать на возмещение ущерба по европротоколу на сумму до 400 тыс. руб. Оформить аварию новым способом можно будет пока только в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и Татарстане. В 2021 году приложение начнет работать во всех регионах России. В этом же году появится опция, позволяющая через приложение записаться в автосервис. В ближайшее время будет реализован также программный конструктор аварий, что сделает оформление ДТП еще проще.

Необходимо отметить, что сохраняется возможность оформить мелкую аварию «классическим» европротоколом – с помощью заполнения традиционных бумажных извещений о ДТП. В этом случае максимальный лимит пострадавшей машине составляет 100 тыс. руб. Кроме того, при наличии разногласий между участниками ДТП оформить аварию также можно, такая возможность появилась относительно недавно. В этом случае лимит выплат также составит 100 тыс. руб., при этом повреждения и место аварии обязательно нужно сфотографировать с помощью другого мобильного приложения («Помощник. ОСАГО» или «ДТП.Европротокол»).

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Госавтоинспекции МВД России поддерживают практику применение европротокола. Во-первых, с ростом доли аварий, оформляемых упрощенных способом, разгружается работа инспекторов: они смогут больше времени уделять внимание ДТП с пострадавшими и надзору за дорожным движением, отмечает заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. Кроме того, пробки, возникающие из-за ожидающих инспекторов граждан, провоцируют создание аварийных ситуаций: по мере развития европротокола заторы и аварийность сокращаются.

Российская Госавтоинспекция активно участвует в популяризации упрощенного оформления ДТП. В регистрационно-экзаменационных подразделениях уже размещены информационные плакаты с детальным описанием порядка действий водителей в случае незначительных аварий. В региональных управлениях уже работают общественные приемные, где сотрудники разъясняют гражданам особенности европротокола. В ряде регионов автоинспекторы проводят обучающие занятия в автошколах, рассказывая будущим водителям алгоритм оформления ДТП. Подобная работа, несомненно, дает эффект: инспекторы все реже выезжают на мелкие аварии.

По данным Российского союза автостраховщиков, за 9 месяцев 2019 года из 1,155 млн. заявлений в рамках системы прямого возмещения убытков было подано 602 тыс. заявлений по урегулированию ДТП европротоколом: 597 тыс. из них урегулировано. Иными словами, порядка 50% всех регистрируемых страховщиками аварий оформляются без сотрудников ГИБДД.

При этом, обращает внимание Владимир Кузин, для водителей сохраняется возможность вызвать сотрудника ДТП: европротокол — это право автомобилиста, а не его обязанность, законодательство в этом плане не менялось. Случаи, когда авария оформляется исключительно инспектором, четко описаны в правилах дорожного движения: когда в ДТП есть пострадавший или погибший, в аварии участвует три или более автомобилей, или у одного из участников аварии нет страховки. Сотрудник ДПС нужен и в тех случаях, когда в аварии никто не пострадал, но машины повреждены настолько, что быстро убрать их с проезжей части невозможно и необходимо вводить временную организацию движения. Если у граждан возникают сомнения о возможности применении европротокола, рекомендуется позвонить в полицию. Дежурный задаст уточняющие вопросы, после чего будет ясно, можно ли аварию оформить упрощенным способом или обязательно вызывать автоинспектора, рассказал Владимир Кузин. Сотрудник, к примеру, может рекомендовать подробно сфотографировать место ДТП и подъехать в ближайшее подразделение Госавтоинспекции (или пост), где инспекторы помогут оформить все документы.

Как считают дорожно-транспортные происшествия

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Порой в СМИ звучат разные данные о количестве дорожно-транспортных происшествий. Иногда цифры отличаются на порядок. Путаница может возникать в связи с тем, что не все знают, что есть учетные ДТП и неучетные. Учетные — это аварии с пострадавшими или погибшими. Данные о них публикуются на сайте Росстата и Госавтоинспекции (гибдд.рф). Неучетные — это ДТП без пострадавших, в которых пострадали только транспортные средства: именно они могут быть оформлены европротоколом. По данным официальной статистики аварийности, в 2018 году аварий с материальным ущербом без пострадавших, было зафиксировано 1,9 млн., ДТП с пострадавшими — 168 тыс. За 9 месяцев текущего года произошло 1,3 млн. мелких аварий, ДТП с пострадавшими — 116 тыс.

Напомним, что возможности по использованию европротокола расширялись постепенно, с момента появления такого права в 2003 году. Сначала предельный размер ущерба пострадавшей машине составлял 25 тыс. руб., затем его увеличили до 50 тыс. руб, несколько лет назад — до 100 тыс. руб. Последнее изменение процедуры произошло 1 октября 2019 года, когда вступила в силу новая редакция закона об ОСАГО. Максимальная сумма компенсации ущерба, который был причинен ДТП автомобиля и возмещен страховщиком через процедуру европротокола, теперь достигает 400 тыс. руб.

В запуске нового упрощенного способа оформления аварий заинтересованы также власти крупных городов с интенсивным движением. Не секрет, что самые большие заторы наблюдаются традиционно в столице. «Если население будет чаще пользоваться европротоколом, убирать поврежденные машины с проезжей части, не дожидаясь автоинспектора, то это должно существенно разгрузить движение в городе, — рассказали в московском ‘Центре организации дорожного движения’. — Особенно это должно быть заметно на крупных магистралях, где даже мелкая авария может спровоцировать гигантский затор». Напомним, что исторически европротокол задумывался именно как способ борьбы с пробками, которые образуются из-за поврежденных автомобилей на проезжей части и водителей, ожидающих сотрудников Госавтоинспекции. Судя по всему, граждане все больше доверяют современным технологиям, и спокойно обходятся без инспекторов: эта проблема постепенно уходит в прошлое.