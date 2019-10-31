Зима близко: adidas выпустили пуховик для суровых морозов

К началу холодного сезона adidas Outdoor подготовили новинку — пуховик Climaheat из коллекции Myshelter, сочетающий в себе функциональность и современный городской стиль. Главным героем рекламной кампании для нового запуска стал популярный шоумен Александр Гудков. В видеоролике он, надев пуховик, наглядно демонстрирует, как комфортно «тусоваться» в городе, несмотря на холод и снегопад.

Для разработки своей новинки в adidas провели специальное исследование и выяснили ключевые потребности жителей крупных мировых мегаполисов, в которых преобладают суровые погодные условия. Технологичный пуховик готов к испытаниям в экстремальных погодных условиях: сочетание тонкого синтетического утеплителя и натурального пухового наполнителя сохраняет максимум естественного тепла и защищает от снега, ветра и дождя.

Пуховики Myshelter представлены в классическом черном цвете и оттенке хаки в розничных магазинах adidas и на официальном сайте.