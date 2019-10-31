Brabham сделал гоночный вариант суперкара BT62

Австралийская компания Brabham Automotive сделала гоночный вариант своего трекового суперкара BT62, сообщает автопроизводитель.

Версия Competition отличается отсутствием внутренней отделки одноместного салона, поскольку пассажирского кресла автомобиль также лишен. При желании клиента можно будет за доплату превратить гоночное исполнение в трековый или дорожный вариант Brabham BT62.

Технически модель не меняется, если не считать карбоновых тормозов и перенастроенных электронных систем. Автомобиль с карбоновым шасси и углепластиковым кузовом оснащается 710-сильным 5,4-литровым бензиновым турбомотором V8 и 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Holinger.

Напомним, компания Brabham Automotive была основана в 2018 году Дэвидом Брэбемом — сыном 3-кратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбема, выступавшего в том числе за собственную команду Brabham.