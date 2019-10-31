На Кубани начали строить первый в России индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

В четверг, 31 октября в Кропоткине был дан старт строительству промышленного парка для малого и среднего бизнеса «Достояние». Это будет первый индустриальный парк подобного формата в России.

Проект парка разрабатывается с 2018 года. Его площадь составит 13,3 га. Площадка будет специализироваться на пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. В индустриальном парке разместятся два завода по производству и розливу безалкогольных напитков, завод по изготовлению бумаги для гофрирования и картона из вторсырья. Соглашение о строительстве было подписано в 2019 году на инвестиционном форуме в Сочи. Создание промышленной площадки позволит принять на работу более 600 рабочих. Завершение строительства парка планируется в 2023 году.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, который вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым заложил символическую капсулу на месте строительства промышленного парка, на площадке будет три резидента. «Говоря о масштабах проекта, следует отметить, что муниципалитет, как и край в целом, получат положительный эффект от деятельности промпарка», – подчеркнул господин Бурлачко.

Год назад “Ъ-Кубань” сообщал, что мэр Краснодара Евгений Первышов дал поручение зарезервировать около 14 га территории на хуторе Копанском, на северо-западной окраине Краснодара, под промышленную площадку.

Василий Хитрых