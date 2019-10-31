Возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве в Активкапитал банке

ГУ МВД России по Москве возбудило новое уголовное дело по фактам мошенничества в АО «Активкапитал банк» (АКБ, АК банк). Речь идет о хищении имущества клиентов кредитной организации под видом предоставления кредитов физическим лицам. Дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов. Об этом сообщается на сайте АСВ.

В конце марта 2018 года ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. В мае банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В сентябре московские правоохранители задержали совладельца банка Григория Оганесяна. Он стал подозреваемым по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Впоследствии ему предъявили дополнительные требования на сумму более 560 млн руб.

Георгий Портнов