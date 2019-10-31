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УФАС возбудило дело в отногении департамента транспорта Ростова

Ростовское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении департамента транспорта Ростова, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным управления, в мае этого года после расторжения контрактов с рядом перевозчиков департамент транспорта не объявил о начале проведения конкурса на право обслуживания освободившихся маршрутов. Вместо этого он самостоятельно выбрал перевозчиков и заключил с ними договоры, а это противоречит антимонопольному законодательству и вредит здоровой конкуренции.

Арбитражный суд Ростовской области признал законным предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, но департамент так его и исполнил.

Дарья Голякова


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