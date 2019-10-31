В Казани подозреваемого во взятке главу Высокогорских коммунальных сетей отправили под домашний арест

Приволжский райсуд Казани отправил под домашний арест директора АО «Высокогорские коммунальные сети» Руслана Алиева, подозреваемого в получении взятки. Его заместитель, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве, отпущен под подписку о невыезде, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, господин Алиев подозревается в получении 70 тыс. руб. за сокрытие ранее выявленной незаконной врезки в сети. Его заместитель выступал в этом деле посредником. Против директора возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ), против его подчиненного – по статье «Посредничество во взяточничестве» (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

"Ъ-Казань"