В Нижегородской области выдача автокредитов выросла на 10,5% в третьем квартале года

В январе-сентябре 2019 года в Нижегородской области выдали 6,9 тыс. шт. автокредитов. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 10,5%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России рост выдачи таких займов составил 19,1%, было выдано 259,2 тыс. шт. кредитов. Наибольшее количество автокредитов выдали в Москве (19,3 тыс. шт., +14,1%), в Московской области (15,8 тыс. шт., +18,8%) и Санкт-Петербурге (15,4 тыс. шт., +14,2%). В НБКИ рост выдачи автокредитов связывают с увеличением финансирования программ льготного автокредитования, которые направлены на массовый сегмент.

Анастасия Еремина