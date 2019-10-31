01 ноября, пятница
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Ижевск. Удмуртия

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В Ижевске осудили группу из восьми наркосбытчиков

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговоры восьми наркосбытчикам, которые действовали в составе организованной группы. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях обвиняемым назначили наказание от 3,5 лет до 7 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Было установлено, что с июня 2017 года по июль 2018 года руководитель преступной группы и другие обвиняемые сбывали наркотики методом закладок через интернет. Кроме того, в дальнейшем они легализовывали доходы, полученные от преступной деятельности.

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