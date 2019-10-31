В Татарстане снизился прожиточный минимум

В Татарстане величина прожиточного минимума в третьем квартале 2019 года составила 9,295 тыс. руб. в расчете на душу населения, что на 155 руб. меньше данных по итогам второго квартала. Это следует из постановления правительства республики, опубликованного на портале кабмина региона.

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил в третьем квартале 9,92 тыс. руб., что на 165 руб. меньше предыдущих данных. Сумма для пенсионеров снизилась на 138 руб. и составила 7,6 руб., для детей снизилась на 145 руб. и составила 9,228 тыс. руб.

"Ъ-Казань"