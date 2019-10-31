В Самаре таможенники раскрыли незаконный перевод 186 млн рублей за рубеж

Самарские таможенники выявили факт незаконного перевода за рубеж 186 млн руб. в результате фиктивной сделки. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

Как установил надзорный орган, лица от имени директора ООО по подложным документам заключили три внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку товаров. Они должны были обеспечить флеш-накопителями и разработкой ПО для складской логистики. В итоге денежные средства были переведены на счета нерезидентов.

«На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию поступил частично, тогда как ПО не было разработано и поставлено в Российскую Федерацию»,— говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 193.1. УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Злоумышленникам может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Алена Смирнова