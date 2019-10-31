Потребительские расходы на душу населения в Удмуртии во втором квартале 2019 года составили 17,6 тысяч рублей

Во втором квартале 2019 года потребительские расходы домашних хозяйств Удмуртии в расчете на одного человека составили 17,6 тыс. руб. в месяц. Из них 7,36 тыс. руб. — расходы на приобретение непродовольственных товаров, 4,7 тыс. руб. — на покупку продуктов, 4,42 тыс. руб. — на оплату услуг, 679,6 руб. — на питание вне дома, 384,7 руб. — на покупку алкогольных напитков.

Отметим, что размер потребительских расходов для жителей городов и сел отличается — он составляет 20,5 тыс. руб. и 11,9 тыс. руб., что больше показателя второго квартала прошлого года на 8,6% и 10,7% соответственно. Структуру потребительских расходов жителей городов на 41,2% или 8,47 тыс. руб. составляют непродовольственные товары, 29,8% или 6,11 тыс. руб. — питание, 26,8% или 5,5 тыс. руб. — оплата услуг, 2,2% или 451,5 руб. — алкогольные напитки. Расходы на приобретение непродовольственных товаров, на питание, на оплату услуг и алкогольные напитки занимают в общем объеме потребительских расходов жителей сел занимают 43,8% или 5,22 тыс. руб., 34,6% или 4,13 тыс. руб., 19,5% или 2,33 тыс. руб. и 2,1% или 255,1 тыс. руб. соответственно.