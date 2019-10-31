В Челябинске во время снегопадов введут ограничение на движение большегрузов

В Челябинске вводится ограничение на движение большегрузов во время сильных снегопадов. Это делается, чтобы габаритные автомобили не создавали помехи снегоуборочной технике. Грузовикам будет запрещено выезжать на улицы города при выпадении осадков более 10 мм, ограничение будет действовать в часы пик, сообщает пресс-служба администрации.

В мэрии отмечают, что первый снег в Челябинске вызвал большое количество заторов. Автомобильный коллапс произошел из-за того, что водители не пропускают снегоуборочную технику и вклиниваются в сформированные колонны. Специалисты управления дорожного хозяйства будут устанавливать знаки и аншлаги, предупреждающие о запрете проезда большегрузов.