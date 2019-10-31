МВД США отказалось от использования китайских беспилотников

Министерство внутренних дел США приняло решение перестать пользоваться беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) из-за опасений, что они могут навредить национальной безопасности страны, сообщает The Wall Street Journal.

В общей сложности на службе у министерства на момент принятия решения было около 800 беспилотников, при этом все они либо полностью, либо частично произведены в Китае. В министерстве опасаются, что беспилотники китайского производства могут отправлять информацию не только американским властям, но и в Китай или быть взломаны хакерами.

БПЛА использовались МВД для наблюдения и борьбы с лесными пожарами, измерений уровня эрозии почвы, отслеживания передвижений редких животных и инспектирования дамб. Министерство откажется от использования аппаратов до тех пор, пока не будет завершена их проверка на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности. Правда, при чрезвычайных обстоятельствах, например в случае природных катастроф или когда жизням людей будет угрожать опасность, МВД все же прибегнет к помощи БПЛА.

«Мы разочарованы таким развитием событий,— говорится в заявлении китайской компании DJI Technology, одного из крупнейших производителей БПЛА в мире.— Мы работали с Министерством внутренних дел, чтобы разработать безопасный аппарат, который соответствовал бы их строгим требованиям, выработанным за 15 месяцев совместной работы специалистов МВД, независимых экспертов в области кибербезопасности и экспертов НАСА».

Кирилл Сарханянц