Конституционный суд допустил возврат переплаченных в ПФР страховых выплат

Конституционный суд (КС) РФ предписал внести изменения в Налоговый кодекс и законы, разрешая возврат переплаченных Пенсионному фонду России (ПФР) страховых выплат, сообщается на сайте суда. Запрет на возврат излишне уплаченных страховых выплат на обязательное пенсионное страхование признан неконституционным.

В 2014 году ООО «Газпромнефть-развитие» уплатило в ПФР более 2,5 млн руб. страховых взносов с выплаченных своим сотрудникам сумм возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Суды установили, что возврат средств невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Запрет на возврат страховых выплат в таких случаях был прямо предусмотрен в законе «О страховых взносах» (утратил силу в 2017 году) и был установлен в п. 6.1 ст. 78 Налогового кодекса РФ. Верховный суд обратил внимание, что механизм зачета страховых взносов, излишне уплаченных за периоды до 2017 года, отсутствует.

Данное ограничение влечет нарушение конституционных принципов защиты права частной собственности, равенства и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, посчитали в КС. При этом необходимо учитывать, наступил ли в отношении конкретного застрахованного лица страховой случай и приведет ли это к уменьшению размера обеспечения.