Екатеринбург считается наиболее перспективным городом для развития аутлетов

В рейтинге городов, наиболее перспективных для развития формата аутлет, Екатеринбург занял первое место, сообщили аналитики компании JLL. В своем исследовании они опирались на развитость регионального рынка торговой недвижимости, показатели розничного товарооборота, представленности брендов и уровня доходов населения.

«Наибольшее количество квадратных метров аутлет-центра по нашим расчетам могло бы появиться в Екатеринбурге, где в декабре 2018 года уже открылся Brands’ Stories Outlet Center. Емкость рынка составляет 28,4 тыс. кв. м, обеспеченность на 1 тыс. жителей региона — 6,6 кв. м.»,— сообщил заместитель руководителя отдела расследований JLL Владислав Фадеев. По его словам, вторым по потенциальной площади аутлетов является Краснодар с емкостью рынка в 27,7 тыс. кв. м, третьей площадкой стал Ростов-на-Дону с емкостью в 19,5 тыс. кв. м.

Напомним, Brands’ Stories Outlet Centre открылся в Екатеринбурге в конце декабря. По данным сайта центра, в нем представлена продукция Adidas, Reebok, Calvin Klein, Colin’s, Henderson, Pandora и других брендов.

Дарья Соколова