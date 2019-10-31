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В Кургане директора турагентства отправили в колонию за мошенничество

Директора туристического агентства в Кургане приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 4,5 года в колонии общего режима за мошенничество при организации турпоездок. От действий предпринимательницы пострадали 56 курганцев, общая сумма ущерба составляет 5,5 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД России по Зауралью.

Судом установлено, что в 2017-2018 годах директор турагентства заключала с жителями Курганской области договоры на организацию туристических поездок, а полученные от клиентов деньги похищала. Клиентам она предоставляла фиктивные документы, подтверждающие наличие оплаченной брони на проживание в отелях, а также поддельные электронные билеты на перелет.

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