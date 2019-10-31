В Самаре временно запретят парковку по ул. Советской Армии

В Самаре временно ограничат остановку и стоянку транспортных средств с 08:00 (MSK+1) до 17:00 (MSK+1) 4 ноября 2019 года из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на департамент транспорта.

Ограничение будет действовать по ул. Советской Армии на участке от дороги-дублера ул. Ново-Садовая до территории спорткомплекса «МТЛ Арена».

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения 4 ноября 2019 года будет ограничено движение транспорта, 3 и 4 ноября 2019 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств в центре Самары — в связи с проведением легкоатлетического забега “В беге мы едины!”»,— говорится в сообщении.

Алена Смирнова