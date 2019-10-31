Удмуртстат: зарплата в Удмуртии выросла за 8 месяцев 2019 года на 6,1%

За первые восемь месяцев 2019 года среднемесячная зарплата работников всех организаций Удмуртии составила 33,26 тыс. руб. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 6,1% сообщает Удмуртстат. С учетом изменения потребительских цен реальная зарплата выросла на 2,3%.

Средний размер зарплаты в августе 2019 года составил 32,74 тыс. руб. С учетом инфляции реальная начисленная зарплата в сравнении с августом 2018 года выросла на 1,9%. Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксировали в организациях по добыче полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности — 55,1 тыс. руб. и 52,87 тыс. руб. соответственно. Самый низкий — у работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством. Он составил 25,14 тыс. руб., что в 1,3 раза меньше средней зарплаты в регионе. Уровень оплаты труда сотрудников сферы образования, области культуры и спорта, учреждений здравоохранения в сравнении со среднереспубликанским составил 53,7%, 75,8% и 103% соответственно.

По среднему размеру зарплаты Удмуртия традиционно находится на 6-ом месте среди 14 регионов ПФО. Лидером является Пермский край с показателем 37,2 тыс. руб. На последнем месте расположилась Мордовия — средний размер зарплаты в ней составляет 27,46 тыс. руб.