Уголовное дело бывшего замглавы Валуйского района Белгородской области передано в суд

Управление СКР по Белгородской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Валуйского района, подозреваемого в получении взяток, легализации денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 174.1, ст. 289 УК РФ). Дело передано в Валуйский райсуд. Имя обвиняемого в сообщении ведомства не называются, но в суд 30 октября поступило дело по этим статьям в отношении Владимира Капустина, который курировал в районной администрации строительство, архитектуру и ЖКХ.

По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемый «получил взятку в размере 1,1 млн руб. от предпринимателя в качестве вознаграждения за обеспечение его участия в проекте строительства сельских банных комплексов». После передачи денег чиновник был задержан сотрудниками областного УФСБ и УМВД.

В ходе расследования выявились и иные эпизоды. Следствие установило, что в июле и ноябре 2016 года бывший чиновник получил взятки от руководителя строительной организации за подписание актов выполненных строительно-монтажных работ: за это он якобы попросил отремонтировать служебный кабинет за 200 тыс. руб., а также еще 1,5 млн руб. За эту сумму для ее «легализации» он купил Ford Explorer, который оформил на не имеющую водительских прав и доходов тещу.

Также следствие полагает, что в 2017 году обвиняемый потребовал от руководителя строительной организации 700 тыс. руб. за перечисление компании 1,7 млн руб. за выполненные работы. «При этом чиновник использовал обиходное выражение, обозначающее сумму в размере 700 тыс. руб. как “700 рублей”. Предприниматель, устав от незаконных требований, перечислил ему ровно 700 рублей»,— следует из сообщения СКР.

Еще один эпизод касается учреждения бывшим чиновником юрлица для незаконного предпринимательства: формально учредителем стала супруга замглавы района, а номинальным директором — сын водителя чиновника. При этом юрлицо якобы безвозмездно получало муниципальное имущество.

Олег Мухин