В Удмуртии продолжает сокращаться численность населения

За 9 месяцев 2019 года численность населения Удмуртии уменьшилась на 3,59 тыс. человек. Это на 414 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат.

За январь-сентябрь в республике родилось 11,11 тыс. детей, умерло 13,48 тыс. человек. Это на 1,41 тыс. и на 340 человек меньше, чем за девять месяцев 2018 года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших. На долю новообразований и несчастных случаев приходится 16% и 10% от общего числа ушедших из жизни.

За обозначенный период в Удмуртии зарегистрировали 6,24 тыс. браков, что на 648 меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Число разводов уменьшилось на 745 и составило 3,15 тыс. Миграционная убыль составила 1,21 тыс. — в республику прибыло 9,82 тыс., убыло — 11,04 тыс. человек.