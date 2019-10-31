Цены на «вторичку» в Челябинске упали на 12,5% за пять лет

В Челябинске стоимость жилья на вторичном рынке подешевела на 12,5% с 2014 года, с 46,8 тыс. до 41 тыс. руб. за квадратный метр. По динамике цен южноуральская столица находится на 69 месте в списке 74 крупнейших городов России, сообщает Domofond.ru. Среди городов-миллионников Челябинск показал наибольшее падение стоимости «вторички» за пять лет.

В среднем по стране цена квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 4%: с 64,3 тыс. руб. до 66,9 тыс. руб. Стоимость квартир увеличилась в 34 городах. Наибольшую динамику демонстрируют Симферополь – 54,1% (до 79 тыс. руб. за кв. м), Сочи – 46,2% (до 122,3 тыс.) и Севастополь – 32,8% (до 92 ,1 тыс.).

В 40 городах наблюдается отрицательная динамика. Самое большое снижение цен произошло в Кирове – на 22,3%, до 40,3 тыс. руб. за кв., в Нижнем Тагиле – на 16,6% (до 36,6 тыс.) и в Саранске, где цены снизились на 15%, до 46,7 тыс. руб.