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Уфа. Башкортостан

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Приговор Александру Филиппову и Марату Гарееву огласят 28 ноября

Приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову и экс-начальнику управления капстроительства администрации Марату Гарееву, которых обвиняют в превышении должностных полномочий при расселении ветхого и аварийного жилья, будет оглашен 28 ноября. Сегодня в Октябрьском райсуде Уфы, где слушается уголовное дело, завершились прения сторон.

«Восемь лет лишения свободы - иногда за убийство меньше просят. Отвечать за то, чем занимались другие люди, не готов. Все, что мы делали, делали на благо. Программа выполнена, граждане расселены, затраты компенсированы», — возмущался господин Филиппов. «Я изумлен, с какой легкостью гособвинитель может перечеркнуть судьбу любого человека, опираясь на лживые факты, подтасовки, чтобы очернить человека», — заявлял господин Гареев, которому гособвинение попросило назначить наказание в виде семи с половиной лет заключения.

Подробнее о прошедшем судебном заседании читайте в завтрашнем номере “Ъ”.

Влада Шипилова


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