За 9 месяцев 2019 года в торговых организациях Удмуртии выявили 437 правонарушений

За 9 месяцев 2019 года в организациях торговли в Удмуртии выявили 437 административных правонарушений. Об этом сообщает Удмуртстат со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.

За обозначенный период у компаний изъяли 69 кг мяса птицы, 115 кг круп, 343 кг овощей и 74 кг фруктов, ягод и орехов по причине неправильного оформления документов. Также в Удмуртии проверили продукты питания российского производства, алкоголь, табачные изделия и непродовольственные товары. Доля изъятых из оборота товаров общем объеме проверенных составляла от 1% до 13%, по кофе – 23%, по приправам и пряностям — 15%, по светильникам и осветительным устройствам — 13%, по вермуту и прочим ароматизированным виноградным винам — 12%, по обуви — 7%, по пиву — 6%. Брака не было обнаружено в проверенных партиях мясных консервов, молочных продуктов для детского питания, муки и водки. В общей сложности за обозначенный период в Удмуртии изъяли товары на 536 тыс. руб., а также наложили 208 административных штрафов на 2,4 млн руб. В целом к административной ответственности привлекли 444 человек.