В Оренбуржье одна из ключевых транспортных артерий передана в федеральную собственность

Подписано распоряжение о передаче автодороги Оренбург – Орск - подъезд к пункту пропуска «Орск» из региональной в федеральную собственность. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

«Передача трассы Оренбург – Орск в федеральную собственность позволит обеспечить высокий уровень обслуживания и качества дороги, так как требования к состоянию федеральных автодорог и их финансирование значительно выше»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

При этом средства регионального дорожного фонда, которые ранее направлялись на содержание этой трассы, перенаправят на другие дорожные объекты Оренбургской области. После того, как состоится передача дороги Оренбург – Орск на федеральный баланс, ее обслуживанием займется Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.

Дорога Оренбург – Орск – пункт пропуска «Орск» соединяет областной центр с восточной частью региона. Она проходит через Оренбургский, Саракташский и Беляевский районы, Кувандык и Гай, а также Медногорск, Новотроицк и Орск. По этой дороге осуществляется автосообщение с Челябинской областью и Казахстаном.

Георгий Портнов