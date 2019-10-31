Жилье на вторичном рынке в Ростове подешевело на 4%

Стоимость вторичного жилья в Ростове за пять лет снизилась на 4% до 60 тыс. руб. за кв. м., сообщает портал Domofond. При этом в соседнем Краснодаре за тот же период цена на эту категорию жилья выросла на 10% до 61,6 тыс. руб. за кв. м. Высокий рост показателя отмечается в Сочи. Там цены на вторичное жилье поднялись на 46,2% до 122, 3 тыс. руб. По темпу роста город занимает второе место в стране после Симферополя. На Ставрополье вторичная недвижимость выросла в цене на 20% до 46,6 тыс. руб.

В среднем по стране стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 4%: с 64,4 тыс. руб. до 67 тыс. руб. Цены выросли в 34 городах — от 0,3% в Улан-Удэ до 54,1% в Симферополе. Еще в 40 городах квадратный метр на вторичном рынке подешевел.

Дарья Голякова