Апелляционный суд оставил в силе решение УФАС по поводу недобросовестной конкуренции при производстве тракторов

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение и предписание Ленинградского УФАС в отношении компании ООО «Спецстроймаш», признанной виновной в нарушении антимонопольного законодательства по ч. 2 ст. 14.6, ст.14.5 135-ФЗ.

Как сообщили в региональном УФАС, ранее ведомством было установлено, что «Спецстроймаш» незаконно ввел в оборот трактор, схожий по внешнему виду с запатентованным промышленным образцом АО «Петербургский тракторный завод» — трактором «Кировец». При этом для производства аналога компания использовала каталог, чертежи и детали оригинального транспортного средства. Также исключительные права АО «ПТЗ» были нарушены появлением на рынке иной спецтехники конкурента, включая бульдозеры, погрузчики и снегоочистители, имитирующей названия продукции ПТЗ (буквенно-цифровой индекс типа «К-7ХХ»). По мнению анимонопольщиков, действия ООО «Спецстроймаш» привели к созданию смешения техники ответчика с продукцией АО «ПТЗ».

ООО «Спецстроймаш» было предписано прекратить продажу данных транспортных средств, а также перестать вводить в оборот технику с созвучными наименованиями. Компания с решением УФАС не согласилась, оспорив ее в суде. Однако суды двух инстанций подтвердили факт недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Спецстроймаш».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленинградское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Петербургский машиностроительный завод» по подозрению в недобросовестной конкуренции при продаже спецтехники, схожей до степени смешения с названием и видом продукции, выпускаемой ООО «Балтийский тракторный завод».