Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» с начала года снизилась на 26%

Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» за девять месяцев 2019 года по РСБУ составила 11,7 млрд руб., что на 26% меньше прошлогодних данных, сообщает пресс-служба предприятия. Выручка компании с начала года сократилась на 3% и составила более 58,2 млрд руб.

При этом в компании отметили, что в 2019 году «Казаньоргсинтез» смог «достичь хороших финансовых результатов даже в условиях ухудшения конъюнктуры рынка и демпинга со стороны новых производителей полимеров, агрессивно вышедших на мировые рынки за последний год». Негативная ситуация, в частности, затронула рынок продаж полиэтилена низкого давления. С конца прошлого года участниками отечественного рынка стали производители полиэтилена из Туркменистана, весной 2019-го к ним присоединились игроки из Азербайджана. Ситуация ухудшала агрессивная ценовая политика на европейском рынке производителей из США. В результате со второй половины прошлого года произошло снижение мировых цен поликарбонатов. Ситуация стабилизировалась лишь к осени 2019 года, говорится в сообщении.

Несмотря на такие условия, «Казаньоргсинтез» продолжил диверсификацию продуктовой линейки. В прошлом году предприятию выдали международный сертификат соответствия ISO 9080 на марку полиэтилена низкого давления ПЭ2НТ11-9. Это позволило в 2019 году открыть для этого продукта новые рынки сбыта. В апреле «Казаньоргсинтез» вывел на рынок сразу две марки метллоценового линейного полиэтилена низкой плотности.

"Ъ-Казань"