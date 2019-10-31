Стоимость вторичного жилья в Ижевске выросла на 6,7% за последние пять лет

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Ижевске в октябре 2019 года составила 52,32 тыс. руб. Это на 6,7% или на 3,3 тыс. руб. больше показателя октября 2014 года, сообщает пресс-служба Domofond.ru.

В целом по стране средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья за последние пять лет выросла на 4% — с 64,39 тыс. руб. до 66,9 тыс. руб. Рост цен зафиксировали в 34 из 74 исследуемых городов, в 40 городах вторичная недвижимость подешевела. Больше всего стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла в Симферополе, Сочи, Севастополе, Санкт-Петербурге и Махачкале — на 54,1%, 46,2%, 32,8%, 28,4% и 25,1% соответственно. Наибольшее снижение цен отметили в Кирове, Нижнем Тагиле, Саранске, Тольятти и Йошкар-Оле. Оно составило 22,3%, 16,6%, 15%, 14,2% и 13% соответственно.