Власти Ямала увеличили выплаты тундровому населению

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение увеличить с 2020 года увеличить на 2 тыс. руб. размер ежемесячного пособия лицам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. В результате тундровики смогут получать 5 тыс. руб. в месяц на человека, сообщает пресс-служба губернатора.

Ежемесячное пособие гражданам, ведущим традиционный образ жизни коренных народов Севера, было установлено в ЯНАО в 2004 году. На протяжении 12 лет его размер составлял 2 тыс. руб. С января 2016 года выплаты подняли до 3 тыс. руб.

Выплата носит заявительный характер. На сегодняшний день ее получают более 9 тыс. ямальцев, ведущих кочевой образ жизни.