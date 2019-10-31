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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Власти Ямала увеличили выплаты тундровому населению

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение увеличить с 2020 года увеличить на 2 тыс. руб. размер ежемесячного пособия лицам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. В результате тундровики смогут получать 5 тыс. руб. в месяц на человека, сообщает пресс-служба губернатора.

Ежемесячное пособие гражданам, ведущим традиционный образ жизни коренных народов Севера, было установлено в ЯНАО в 2004 году. На протяжении 12 лет его размер составлял 2 тыс. руб. С января 2016 года выплаты подняли до 3 тыс. руб.

Выплата носит заявительный характер. На сегодняшний день ее получают более 9 тыс. ямальцев, ведущих кочевой образ жизни.

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