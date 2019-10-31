Школьники всерьез взялись за химию

Программа Минобрнауки и правительства Москвы позволяет московским любознательным школьникам еще до начала настоящей научной карьеры почувствовать себя настоящими исследователями.

Еще недавно мало кто мог представить, что школьник может побывать в академическом институте даже на экскурсии, а уж тем более — выполнить полноценное научное исследование. Однако в последние два-три года такая практика стала достаточно распространенной, и это вполне объяснимо: в действительности дистанция от старшеклассника до научного сотрудника совсем невелика, если принять во внимание, что многие студенты первых курсов — по сути, вчерашние школьники — начинают заниматься научными исследованиями буквально сразу после того, как приходят в вуз. Именно благодаря раннему вовлечению в научную деятельность студенты быстро осваивают азы научной работы, учатся представлять свои результаты на конференциях и в научных журналах. В качестве иллюстрации этого тезиса можно привести тот факт, что лауреаты медали РАН для студентов вузов зачастую имеют в своем научном багаже три-пять статей в высокорейтинговых журналах.

Работа со школьниками в научных институтах значительно активизировалась после того, как началась программа «Академический (научно-технологический) класс в московской школе» Министерства науки и высшего образования России вместе с правительством Москвы. Эта программа призвана создать инфраструктуру для системного взаимодействия между академическими институтами, школами и вузами. На момент запуска программы уже несколько лабораторий Института общей и неорганической химии Российской академии наук (ИОНХ РАН) имели опыт сотрудничества со школами, и с 2017 года ИОНХ стал полноправным участником программы.

Сегодня в проекте «Академический класс» ИОНХ взаимодействует с 13 школами и образовательными комплексами города Москвы (№429, №444, №1056, №1502, №1534, №1552, №1553 имени В. И. Вернадского, №1568, №1574, №1575, №1811, а также ГБПОУ «Воробьевы горы» и Специализированный учебно-научный центр — школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ им. М. В. Ломоносова). Основными вузами—партнерами ИОНХ в этой деятельности стали факультет наук о материалах и химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Университет радиоэлектроники и автоматики, Московский государственный строительный университет. Многие из них еще до возникновения проекта работали с нами над задачами ранней предпрофессиональной ориентации у студентов и школьников, интересующихся химией.

Широкий охват московских школ, наличие надежных партнеров, сильная поддержка со стороны методического центра департамента образования и науки города Москвы дали возможность нашему институту провести ключевую конференцию проекта «Академический класс» — «Наука для жизни». В 2018 и 2019 годах участие в ней приняли более 1000 школьников и свыше 500 педагогов из 65 общеобразовательных организаций, было представлено 700 устных и стендовых докладов. В качестве экспертов работ выступали научные сотрудники ИОНХ РАН и других институтов — доктора и кандидаты наук, члены Российской академии наук, представители Минобрнауки. На конференциях ИОНХ РАН провел 20 научно-просветительских мероприятий для школьников и педагогов, в том числе такие, как фотовыставка «Красота материалов», экскурсии на электронный микроскоп, практические мастер-классы в лабораториях института для ознакомления школьников с современными исследованиями и разработками. Конференция 2019 года была особенной, поскольку этот год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН годом Периодической таблицы Д. И. Менделеева, и, безусловно, мы попытались максимально привлечь внимание молодежи к этому событию.

Ключевым направлением для ИОНХ РАН в «Академическом классе» стала проектная и исследовательская работа школьников на базе института. В данном случае количество участников значительно меньше, но это и правильно, поскольку взаимодействие с каждым учащимся здесь выстраивается индивидуально. Основной принцип, который мы реализуем в этом виде работы со школьниками,— «молодежь работает с молодежью». Такой подход полезен и для молодых сотрудников ИОНХ РАН, и для школьников, которым психологически более комфортно учиться у молодых ученых.

В последнее время найти желающих руководить школьными исследованиями стало проще: ИОНХ сильно омолодился за счет притока новых кадров, в том числе за счет создания молодежной лаборатории, разрабатывающей новые материалы для биологии и медицины. Уровень работ достаточно высок: в настоящее время с участием школьников готовятся к опубликованию пять статей в международных журналах, один из школьных учителей приступил к работе над кандидатской диссертацией.

Проектные работы школьников обычно связаны с исследованиями, поддержанными Российским научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований. В них используется современное оборудование Центра коллективного пользования ИОНХ РАН. Что касается выбора тем для научных исследований школьников, мы ориентируемся на те области, в которых наш институт работает на мировом уровне: химия бора, создание наноматериалов биомедицинского назначения, химия пероксидных соединений, химия координационных соединений, разработка материалов для энергетики и др.

Разумеется, ИОНХ — не единственный академический институт, работающий со школьниками по программе «Академический класс». Большое число ребят принимают Институт органической химии, Институт нефтехимического синтеза, Институт биоорганической химии, Институт проблем передачи информации, Институт космических исследований и другие.

Мы предлагаем новые форматы взаимодействия со школьниками; важным шагом в этом направлении стало издание «Практикума по наноматериалам и нанотехнологиям» (Александр Щербаков, Владимир Иванов, 2019 г., 368 стр.), не имеющего аналогов в России, да и, пожалуй, за рубежом, сборника проектных работ, адаптированного для школ. Эта книга пользуется большим спросом, в настоящее время мы передали около 80 экземпляров в московские школы и 220 экземпляров при поддержке Фонда Андрея Мельниченко — в региональные. Некоторые задачи из практикума уже размещены в Московской электронной школе. Кроме того, «Практикум по наноматериалам и нанотехнологиям» используется в совместном университете МГУ-ППИ (Московский государственный университет — Пекинский политехнический институт) в Шэньчжэне (КНР) и будет переведен на китайский язык в 2020 году.

В минувшие два года мы начали оборудовать специализированные помещения-практикумы для учебных целей. Уже готовы два практикума для первокурсников химического факультета Высшей школы экономики, в скором времени появятся и помещения, предназначенные для работы со школьниками. В конечном итоге предпрофессиональная работа со школьниками призвана способствовать их поступлению в профильные вузы и продолжению взаимодействия с нами уже в статусе студентов-исследователей, а в будущем — в качестве наших научных сотрудников, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы школьники и студенты приобрели хорошие навыки выполнения практических химических работ.

Интересно, что схожие форматы взаимодействия со школьниками существуют не только в России, но и за рубежом. Например, факультет химии Университета Манчестера привлекает школьников с начальных классов к мероприятиям, направленным на развитие у детей интереса к науке. При этом варианты приобщения школьников к химии в целом схожи с реализуемыми у нас: экскурсии в лаборатории, мастер-классы, выполнение научных исследований, участие в научных шоу — безусловно, самых эффектных и запоминающихся демонстрациях возможностей химической науки. Эта деятельность пользуется поддержкой Королевского химического общества; можно надеяться, что в будущем и Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева проявит интерес к хорошо зарекомендовавшему себя проекту «Академический класс».

Владимир Иванов, директор ИОНХ РАН, член-корреспондент РАН