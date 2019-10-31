13 компаний из Ленобласти получат льготные займы

13 предприятий Ленобласти, реализующих программы повышения конкурентоспособности, получат государственную поддержку в виде льготных займов. Заявки компаний получили одобрение Минпромторга. Об этом заявили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Общая сумма заявок на финансирование проектов компаний составляет более 20 млрд рублей.

Предполагается, что программы предприятий позволят компаниям снизить процентную ставку коммерческих банков по экспортным кредитам от 3,0 до 4,5% базовой ставки. Кроме того, предприятия, получившие льготные займы, должны будут увеличивать объемы экспортной выручки в период действия нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».