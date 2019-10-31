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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Погашен долг по зарплате перед 150 работниками самарского подшипникового завода

После вмешательства прокуратуры 150 работникам ОАО «Самарский подшипниковый завод» была выплачена задолженность по заработной плате. Об этом сообщает региональное ведомство.

Как установила прокуратура, на указанном предприятии, признанном в апреле 2018 года банкротом, систематически образуется задолженность по зарплате. В итоге долг накопился перед 80 работниками завода и 70 уволенными сотрудниками. Его сумма составила более 3,8 млн руб. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Алена Смирнова


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