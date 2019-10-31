В Екатеринбурге открылся форум Всемирного дня городов ООН-Хабитат

Сегодня в Екатеринбурге стартовали мероприятия Всемирного дня городов ООН-Хабитат. Как сообщили в правительстве Свердловской области, открытие форума собрало более 10 тыс. человек из 45 стран. «Мы впервые проводим такое мероприятие в России. Мы планируем организовать прямую связь со многими городами мира, чтобы сосредоточиться на проблемах. Инновации для населенных пунктов - это общий тренд, который касается всех жителей планеты»,— сообщила заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Шариф.

В открытии форума приняли участие также министр строительства России Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвшев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. На заседании представили доклады о стратегии по обеспечению доступным жильем Венесуэлы, опыт обустройства городов в Китае.

Всемирный день городов ООН-Хабитат проходит в Екатеринбурге впервые. Ранее он проводился на площадке Шанхая, Милана, Кито и Ливерпуля. В рамках сегодняшнего форума состоятся тематические семинары, панельные дискуссии и другие мероприятия, на которых эксперты, представители власти и бизнесмены обсудят развитие комфортной городской среды.

Дарья Соколова