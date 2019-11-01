Культповестка

Выставка Йоко Оно «Небо всегда ясное», центральный проект осени в ММОМА, развернулся в здании на Петровке. В 1960-х художница стала важным представителем международного концептуализма, она работала в жанрах перформанса, хэппенинга и видео-арта. В своих работах Йоко Оно не концентрируется на себе и не отчуждается от зрителя – напротив, ее проекты направлены на личное, интимное восприятие. Так, в проекте «Инструкции», также представленном на выставке, художница дает зрителю «поручения», выполнив которые он сможет сконцентрироваться на гармонии и балансе в своей жизни, обратить внимание на красоту повседневного. Важная часть выставки – интерактивный проект, посвященный дискриминации и основанный на письме-обращении Оно, в котором она призывает женщин написать на родном языке откровенное признание о моральном, физическом или любом другом насилии (абсолютно анонимно) и прислать фото своих глаз. Собранные тексты и фотографии будут представлены в экспозиции в ММОМА. Кроме проекта Йоко Оно в здании на Петровке можно увидеть выставку номинантов 12-й Премии Кандинского-2019. В экспозиции демонстрируются работы 30 номинантов, вошедших в лонг-лист премии по итогам двух туров голосования экспертного совета. Среди проектов молодых художников можно увидеть и работы известных лауреатов и номинантов премии прошлых лет: Александра Бродского, Таус Махачевой, Евгения Антуфьева и других. В здании ММОМА на Гоголевском бульваре в ноябре откроется очередная, пятая сессия «Удела человеческого» – ее темой стал феномен биографии, судьбы и личной надежды. В проекте принимают участие видео-работы, инсталляции, фотографии, объекты и скульптуры 14 художников со всего мира. Каждый художник получил в распоряжение для представления своих работ целый зал – так организаторы выставки постарались подчеркнуть персональность и цельность каждой отдельной биографии. Выставка представит работы Недко Солакова, Сергея Браткова, Амалии Ульман, Ольги Чернышевой и других художников.

Борис Игнатович считается классиком российской фотографии, стоявшем у истоков авангардного фотоискусства 1920-30-х годов. Вместе с Родченко, Дейнекой, Сергей Эйзенштейном и Весниным он входил в художественное объединение «Октябрь», которое, хоть по уставу и занималось прославлением достижений пролетариата через искусство, на самом деле вошло в историю как мощнейшее объединение фотографии, архитектуры и кинематографа. На выставке в МАММ – лаконичные, но светящиеся энергией портреты фотографа, конструктивистские ракурсы, освоенные под влиянием Родченко, атланты Эрмитажа, снятые с такого ракурса, что действительно кажутся атлантами. Даже после обвинения в «формализме» и преследований фотографии Игнатовича, хоть и изменились, но не утратили авангардного угла зрения.

Работы Майлза Олдриджа легко принять за fashion-съемки глянцевых изданий, рекламные полосы, демонстрирующие красоту наряда модели. Однако достаточно лишь слегка приглядеться, чтобы увидеть, что каждая работа фотографа – разыгранная на сцене драма, где в центре внимания находится история героини, а детали фото, будто декорации, помогают ее рассказывать. Женщины на снимках Олдриджа – жены, домохозяйки, матери, любовницы – готовы воспрять против навязанных им ролей, показать не только свою красоту, но и свои настоящие чувства. Фотографа действительно часто сравнивают с режиссером: во многих своих работах Олдридж цитирует образы кино, созданные Федерико Феллини, Дэвидом Линчем, Педро Альмодоваром, Альфредом Хичкоком и мастером голливудской мелодрамы Дугласом Сирком. На открытии выставки можно будет встретиться с фотографом лично, а также посетить авторскую экскурсию.

Всю свою жизнь Ростан Тавасиев посвятил художественному текстилю. К созданию своего легендарного платка-каре он подходил так, будто его работе предстоит попасть в коллекции главных мировых домов моды – однако Тавасиев всегда выбирал путь художника, а не кутюрье. Если одни платки Тавасиева могли оказаться на подиумах, то другие – «600-летие Куликовской битвы», например, хранятся в коллекции Исторического музея. На выставке можно будет увидеть 30 оригинальных произведений Ростана Тавасиева, в их числе – расписные платки и панно с историческими, религиозными и спортивными сюжетами. В подготовке к выставке приняла участие марка Radical Chic: специально для проекта дизайнеры переосмыслили, дополнили и подготовили 40 платков, созданных по эскизам и калькам Тавасиева.

Как водится, программа Ночи искусств включает в себя как большие мероприятия, организованные правительством Москвы, так и более локальные истории, которые в разных культурных местах проводятся в поддержку доброй ноябрьской традиции. В официальной части с каждым годом становится больше сайт-специфик мероприятий: так, на Казанском и Киевском вокзалах пройдут концерты с мультимедийными и световыми инсталляциями. Центральным событием станет постановка оперы Сергея Рахманинова «Алеко» по поэме Пушкина «Цыганы», которую покажут на сцене «Геликон-оперы». Среди менее людных мероприятий можно обратить внимание на моноспектакль Ксении Несвяченой в музее Марины Цветаевой или нуарную клоунаду «Бесприданница» в Центре им. Мейерхольда. Любителям перформанса стоит посетить премьеру выступления певицы, художницы, автора множества музыкальных перформансов Lisokot, которая пройдет в Гостином дворе, или пластический перформанс от ARTICULI Dance Company в Мультимедиа Арт Музее. Совместить поход в музей с походом на вечеринку можно будет в Центре современного искусства М`АРС, где пройдет концерт «Свобода звука», приуроченный к открытию иммерсивного проекта SENSOR.

Светлана Захарова – солистка Мариинского театра, прима-балерина Большого и миланского театра «Ла Скала», народная артистка России. Первые показы постановок «Как дыхание» и «Габриэль Шанель», одноактных балетов с ее участием, прошли на исторической сцене Большого театра в июне. «Как дыхание» – работа итальянского хореографа Мауро Бигонцетти, адаптация его же балета, в котором Захарова танцевала в 2017 году в «Ла Скала». В музыкальной основе спектакля – произведения Георга Фридриха Генделя и образы барокко. Второе отделение откроет балет «Габриэль Шанель» – история хореографа Юрия Посохова и композитора Ильи Демуцкого о жизни и творческом пути Коко Шанель: от продавщицы в магазине одежды и певицы кабаре до иконы европейской моды. В постановке участвуют также Денис Савин, Михаил Лобухин, Якопо Тисcи, Ана Туразашвили и другие артисты Большого театра.

Впервые в истории канадского Cirque du Soleil представление пройдет на льду: в постановке задействуют синхронное и экстремальное фигурное катание вместе с традиционными для цирка акробатикой, номерами на воздушных ремнях и трапециях. Как сообщают организаторы, «CRYSTAL буквально изобретает жанр ледовых шоу заново так же, как и Cirque du Soleil изобрел заново искусство цирковое». Команда создателей больше напоминает сборную Канады по фигурному катанию, чем цирковую труппу: старший хореограф Курт Браунинг – четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании, хореограф-постановщик – серебряный призер Олимпийских игр. А один из режиссеров шоу уже известен российским зрителям: Себастьян Солдевилья участвовал в создании церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.

Гости pop-up клуба La Maison Remy Martin соберутся на светское мероприятие нового формата, которое пройдет на последнем этаже небоскреба с лучшим видом на Москву. В течение трех дней участники проекта будут делиться своими историями успеха, слушать музыку, поэтические выступления и смотреть театрализованные перформансы. Откроет серию вечеринок член клуба Дмитрий Нагиев, который расскажет о своей карьере, команде и важных факторах поддержки в жизни целеустремленного и творческого человека. Во второй день мероприятие продолжится концертом композитора-неоклассика Кирилла Рихтера и спектаклем Сергея Бурунова и Сергея Минаева, спродюсированным специально для La Maison Remy Martin. На последнем вечере выступят Иван Дорн и Constantine, резидент лейбла Masterskaya, а поэт Grappa boy представит свои стихи. За танцевальную часть вечеринок отвечает электронный дуэт Simple Symmetry и Виталий Козак.

Спектакль Мастерской Дмитрия Брусникина и Театра на Малой Бронной по одноименному (самому первому) роману Владимира Сорокина. Книга была написана в Советском союзе, когда Сорокину было 24 года, и вышла за рубежом, а в СССР распространялась самиздатом. О стиле и образах Сорокина можно говорить долго, однако совершенно очевидно, что «Норма» может у любого человека надолго отбить желание стремиться к «нормальной» жизни. Постановка Максима Диденко (который выступает режиссером) и актеров-брусникинцев станет синтезом музыкального, танцевального, перформативного и диджитального искусств. «Этот текст как сверло, которое вынимает метафизическую основу русского сознания. Понятие нормы с одной стороны статичное, но в то же время текущее: норма постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меняемся и не замечаем, как нормой становится то, что какое-то время назад было невозможно представить. Русский человек привыкает порой к радикальным и ужасающим вещам, и хочется это исследовать. Этот текст как ребус, который хочется разгадать», – рассказывает Диденко о спектакле.

С каждым человеком случалось думать, что его труд недостаточно хорошо оплачен. Каждому случалось ненавидеть понедельник в воскресенье вечером, испытывать то, что Маркс называл «отчуждением труда» и презирать результаты своей работы. Новая постановка в ЦИМе расскажет, почему современные прекарии – это кариес капитализма, а также о том, как они могут побороться за свои права. В роли прекариев на сцену театра выйдут продюсер Ксения Аникеева, танцовщица Ася Белая, драматург Наталья Зайцева и перформансистка Ню Симакина.

Федор Малышев поставил спектакль по пьесе Ильи Кормильцева со стажерской группой театра, в рамках направления «Пробы и ошибки». И ошибкой это определенно не было: у режиссера получилось создать убедительное высказывание о времени, а точнее– об ужасе его ускользания. Но герои постановки – не зрелые люди, которые оглядываются назад и делают выводы на основе своего прошлого, а молодые – (в пьесе нет ни одного актера старше 25 лет), которые анализируют настоящее и размышляют о будущем. «Я хотел сделать этот спектакль, потому что очень боюсь. У меня родились дети, но я не знаю, в каком мире они будут жить, какими они будут людьми. Будут ли они способны на истинное потрясение, способны ли будут что-то чувствовать. <…> Если есть какая-то надежда, то только на молодых людей, которые будут об этом думать, будут чувствовать и прорывать действительность», – говорит Малышев о своей постановке.

Название интеллектуального марафона How Long Is Now знакомо тем, кто часто бывает в Берлине: гигантское граффити с этими словами украшает стену сквота Tacheles и является одним из неофициальных символов города. Серия разговором о том, как долго длится «сейчас» и что ждет нас в будущем, станет своего рода попыткой обезопасить реальность, позволит визитеру плотнее включить себя в нее, оказаться в «контексте» – или понять, что он находится совсем вне его. В первой части ноябрьских марафонов – разговоры на тему Москвы и москвичей. Эксперты, каждый в своей сфере, попробуют разобраться, на каких столпах стоит жизнь современного горожанина, как меняется облик столицы в последние годы — и как он соотносится с ее историей и судьбой. На посту экспертов – кинорежиссер Александр Зельдович, журналист Алексей Мунипов, архитектурный критик Григорий Ревзин и архитектор Сергей Чоба.

В 2012 году одним из самых популярных танцевальных хитов в Европе стала песня шведского дуэта Icona Pop “I Love It”. Голосом и соавтором песни выступила как раз Шарлотта Эйтчисон или Charli XCX. Через год она выпустила собственный альбом True Romance, занявший 85-е место в хит-параде Великобритании. С тех пор треки Charli XCX звучат в чартах всего мира: из самых известных – «No. 1 Angel», «Pop 2», записанный совместно с David Guetta «Dirty sexy money», летний гимн «Boys». Это будет первый сольный концерт Шарлотты в России, а еще – презентация нового альбома певицы.

Легендарные финские рокеры, которые первые годы своей карьеры приобретали поклонников в основном в Скандинавии. Однако выход в 2003 году пятого студийного альбома Dead Letters и хит “In the Shadows” принесли The Rasmus мировую известность. В России у группы особенно много поклонников: The Rasmus получили премию за лучший клип от русского MTV. На церемонии награждения в Москве в 2004 году, конечно, не обошлось без исполнения “In The Shadows”. В Москву группа привезет свои лучшие песни, а многие из них будут исполнены в обновленных аранжировках.

«Это история неистового поиска себя и своего звучания. Над альбомом я работала преимущественно в одиночку. Мне хотелось сделать что-то, чего я еще не делала. Поэтому на протяжении последних трех лет я активно осваивала для себя новые методы создания музыки, кидаясь из крайности в крайность. В результате решила соединить все треки в такой «радио-спектакль», где звуки городской среды сливаются с монологами, записанными на телефон, а собственно песни складываются в историю переживания личностного кризиса», – так Кира Вайнштейн, она же Kira Lao описывает работу над новым альбомом. Свою группу Кира основала в 2008 году в Великом Новгороде. С тех пор в звучании ее песен произошли большие перемены, связанные, в том числе, с творческими переживаниями, которые тревожили девушку после переезда из Новгорода в Москву. В «Тревожном опыте» прозвучат струнная акустика, электрогитара и холодный электронный саунд – критики уже включили альбом в топ лучших первой половины 2019 года.

В Новой Третьяковке продолжается «Т Фестиваль» – серия камерных концертов лучших мировых исполнителей. Выступления проходят в залах галереи после закрытия, в окружении скульптур и картин. Михаил Плетнёв – блестящий пианист, но также признанный дирижер и композитор. Один из лучших в мире интерпретаторов Чайковского. Он дирижировал филармоническими оркестрами Лондона, Токио и Лос-Анджелеса, был главным приглашенным дирижером Оркестра итальянской Швейцарии. В программе концерта Плетнева в Третьяковке – самые знаменитые и трогательные произведения Моцарта и Бетховена.

Маленький Дэнни, переживший безумные события в отеле «Оверлук», вырос, но его «сияние» от этого меньше не стало. Теперь свои способности он использует для того, чтобы помогать умирающим людям в хосписе благополучно перейти «на другую сторону». Эту историю Стивен Кинг рассказал в романе «Доктор Сон» – продолжении психологического хоррора «Сияние», которое было опубликовано спустя 36 лет после выхода первого романа. Вторая книга Кинга имела куда более сдержанные отзывы критиков, нежели первая. Что совсем не обязательно скажется на фильме: за его создание взялся Майк Флэнеган, режиссер отличного сериала Netflix «Призраки дома на холме». В главной роли выступил Юэн Макгрегор, известный по «Звездным войнам», фильмам «На игле» и «Крупная рыба».

Слоган «Миру нужны новые ангелы» может отпугнуть поклонников старого телесериала и двух фильмов медиафраншизы. Что довольно опрометчиво: режиссер Элизабет Бэнкс сделала фильм не ремейком, как предполагалось ранее, а продолжением предыдущих частей с отсылками как к ним, так и к сериалу. Продюсером картины выступила Дрю Берримор, сыгравшая Дилан Сандерс, одну из Ангелов, в предыдущих двух фильмах. Вместе с ней работал продюсер всей франшизы Леонард Голдберг. В роли Ангелов – Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

В центре сюжета – реальная история противостояния брендов (и команд) «Форда» и «Феррари» за победу в гонке «24 часа Ле-Мана» 1966 года. Мэтт Деймон в роли автомобильного конструктора и Кристиан Бейл в роли бесстрашного автогонщика и героя Второй мировой объединяются на стороне Генри Форда II, чтобы создать самый блестящий в мире суперкар и победить наконец зазнавшегося Энцо Феррари. Фильм дебютировал на кинофестивале в Торонто, получил исключительно положительные отзывы и планирует выдвигаться на полдюжины номинаций «Оскара». Изначально главные роли должны были играть Том Круз и Брэд Питт, но без всякого стеснения можно сказать, что Деймон и Бейл на этих позициях смотрятся замечательно.

Свой новый фильм Андрей Кончаловский посвятил Микеланджело, а конкретно – тому периоду жизни художника, когда он работал над росписью свода Сикстинской капеллы и созданием статуи Давида. Актерский состав почти целиком итальянский: в роли Микеланджело – Альберто Тестоне, из российских актеров в фильме задействована только Юлия Высоцкая. Бюджет своего нового фильма Кончаловский оценил в более чем миллиард рублей. Режиссер подчеркивает, что не собирался вступать в ряды биографов великого художника: «Я пытался рассказать про чудеса в жизни Микеланджело, – пояснил Кончаловский. – Это не фильм про скульптора, это фильм про человека эпохи Ренессанса». Как и в случае с прокатом своей предыдущей картины, режиссер предложил своим потенциальным зрителям воздержаться от поедания попкорна во время киносеансов.

Драма со старым сюжетом: мошенник пытается обмануть богатую даму, но в процессе понимает, что влюбился в нее. Картину снял Билл Кондон, обладатель «Оскара» за лучший адаптированный сценарий к картине «Боги и монстры». В роли богатой дамы – Хелен Миррен, получившая золотую статуэтку Киноакадемии за роль Елизаветы II в фильме «Королева». Ее партнером по фильму станет Иэн Маккеллен из «Властелина колец».