В собственность Кировской области передадут 64,4% акций регионального оператора

Городская дума Кирова одобрила безвозмездную передачу муниципальных акций АО «Куприт» (региональный оператор по обращению с отходами, городу принадлежит 64,4%) в собственность области. Такое решение связано с тем, что федеральным законом «Об отходах производства и потребления» предусмотрена передача с муниципального уровня на региональный основного объема полномочий по организации деятельности по обращению с отходами.

«Куприт» обслуживает 45 муниципальных образований Кировской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», еще 25% акций находятся в собственности ООО «Институт гражданпроект-ВКХ», 10,5% – ООО «Экоин».

Анастасия Еремина