Директора аэропорта Кургана приговорили к крупному штрафу за рубку деревьев на летном поле

Курганский городской суд вынес приговор исполнительному директору АО «Аэропорт Курган» Дмитрию Коваленко и главному энергетику авиапредприятия Андрею Тябутову, обвиняемым в незаконной рубке деревьев. Оба признаны виновными в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 260 УК РФ, им назначено наказание в виде штрафа в размере 1,15 млн руб. каждому, сообщает пресс-служба горсуда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, директор аэропорта в 2015-2017 годах незаконно вырубил деревья на летном поле аэродрома, чем нарушил правила благоустройства Кургана от 2012 года. В феврале уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов по жалобе Дмитрия Коваленко направил обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. По словам бизнес-омбудсмена воздушное законодательство РФ обязывает оператора аэропорта поддерживать летное поле в постоянной эксплуатационной готовности, в том числе и посредством удаления с него растительности, а деревья, растущие на территории аэродрома, не могут быть отнесены к лесному массиву.

Приговор суда не вступил в законную силу.